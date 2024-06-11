中國吉林公園4人遭持刀刺傷 傷者皆為美國大學教師

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（中央社台北11日電）昨日中國網路流傳吉林省吉林市北山公園有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地。美國愛荷華州康乃爾學院證實，受傷的4人為該校大學教師，目前仍不清楚受攻擊原因與受傷情況。

美聯社10日報導，康乃爾學院（Cornell College）校長布蘭德（Jonathan Brand）在一份聲明中表示，襲擊發生時，這些教師正與北華大學的一名教員一起在公園裡。康乃爾學院發言人維瑟（Jen Visser）表示，康乃爾學院與北華大學有合作關係。

根據網路流傳圖片顯示，受傷的4名外國人倒臥在公園內的地上，有人滿身鮮血，等待救援。

關於攻擊性質、教師受傷程度，以及攻擊是有針對性還是隨性的細節尚不清楚。聲明表示學校已與這4名教師取得聯繫並提供幫助。

美國愛荷華州眾議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks）在社群媒體上表示，她正在聯繫美國大使館，確保受害者得到良好的醫療照護並盡快返回美國。

My office and I are in touch with an impacted #Iowa family. We are working through proper channels and requesting to speak with the U.S. Embassy on appropriate matters to ensure that the victims first receive quality care for their injuries and then get out of #China in a… https://t.co/M4udbe6KS9 — Rep. Mariannette Miller-Meeks, M.D. (@RepMMM) June 10, 2024

這起事件發生在中美尋求維繫民間交流之際。中國國家主席習近平去年底宣布未來5年邀請5萬名美國年輕人赴中國交流學習的計畫。

美國國務院則以中國存在任意拘留風險，以及可能阻止美國人離開中國為由，對中國發布三級旅行警告（第二高警告級別），敦促美國人重新考慮前往中國。一些美國大學因這一旅行警告而暫停中國項目。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130611