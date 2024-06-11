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中國吉林公園4人遭持刀刺傷 傷者皆為美國大學教師

2024/6/11 10:40（6/11 11:19 更新）
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圖為中國吉林省吉林市北山公園。（圖取自吉林北山風景區管理中心網頁jilinbeishan.com）
圖為中國吉林省吉林市北山公園。（圖取自吉林北山風景區管理中心網頁jilinbeishan.com）
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（中央社台北11日電）昨日中國網路流傳吉林省吉林市北山公園有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地。美國愛荷華州康乃爾學院證實，受傷的4人為該校大學教師，目前仍不清楚受攻擊原因與受傷情況。

美聯社10日報導，康乃爾學院（Cornell College）校長布蘭德（Jonathan Brand）在一份聲明中表示，襲擊發生時，這些教師正與北華大學的一名教員一起在公園裡。康乃爾學院發言人維瑟（Jen Visser）表示，康乃爾學院與北華大學有合作關係。

根據網路流傳圖片顯示，受傷的4名外國人倒臥在公園內的地上，有人滿身鮮血，等待救援。

關於攻擊性質、教師受傷程度，以及攻擊是有針對性還是隨性的細節尚不清楚。聲明表示學校已與這4名教師取得聯繫並提供幫助。

美國愛荷華州眾議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks）在社群媒體上表示，她正在聯繫美國大使館，確保受害者得到良好的醫療照護並盡快返回美國。

這起事件發生在中美尋求維繫民間交流之際。中國國家主席習近平去年底宣布未來5年邀請5萬名美國年輕人赴中國交流學習的計畫。

美國國務院則以中國存在任意拘留風險，以及可能阻止美國人離開中國為由，對中國發布三級旅行警告（第二高警告級別），敦促美國人重新考慮前往中國。一些美國大學因這一旅行警告而暫停中國項目。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130611

#中國
#吉林
#美國
延伸閱讀
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