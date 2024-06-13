港大校政風波 專家：相信北京非常關注

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（中央社記者張謙香港13日電）香港大學管理層最近爆發一場校政風波，有專家指出，這場風波已不單是港大自身的事情，而是涉及香港利益和大局，相信北京中央非常關注事件。

被視為解讀北京對港政策的權威專家盧文端今天在明報撰文指出，港大校政風波已為香港帶來負面影響，包括對港大聲譽和香港利益造成傷害，這是港府不能接受的，相信也是北京中央不願見到的。

此外，香港正面對外部勢力的種種惡意攻擊，港大校政風波必須盡快平息，不能被人利用，妨礙香港穩定大局。

文章指出，港府已成立調研小組予以調查，顯示出事件已經提升到有效管治的層面，如果有人不配合，就是跟港府對著幹，這是不能允許的。

文章強調，這次港大校政風波，不僅行政長官李家超特別重視，相信北京中央有關方面也非常關注，原因是香港高等教育不單是香港引以為傲的「金漆招牌」，更是香港的核心競爭力之一。

據指出，在北京眼裡，香港高等院校無論在教育質量、基礎研究、國際聯繫以至學術排名上，在全球都具有很強的競爭力，為香港和中國培育了大量人才；在香港加快融入國家發展大局、積極參與發展新質生產力的大背景下，香港高等教育將可發揮重要的作用。

而且，北京中央的「十四五」規劃支持香港建設「八大中心」，需要高質量人才和高水平的研究配合，香港高等院校角色舉足輕重，而港大更是香港高校界的領軍人物，北京中央自然不希望見到港大陷入校政風波之中，損害校譽和形象。

文章表示，香港當前的重中之重，是拚經濟、謀發展，全力推進由治及興。然而，港大校政風波與香港大局背道而馳，與香港民意背道而馳，與香港利益背道而馳。

港大一向被譽為香港的最高學府，但近年該校管理層不斷出現矛盾和爭端，首先是去年底有人以黑函對校長張翔作出某些指控；兩週前，張翔和校務委員會又因為委任多名暫任副校長而發生激烈爭辯。

事件引起香港各界關注，李家超曾就此表示，港大不是任何個人所有，而是屬於全體港人；港府已成立小組，專責調查事件並提出解決建議。（編輯：廖文綺）1130613