張麗善將出席海峽論壇 行銷農產品、與台商座談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）海峽論壇明天登場，雲林縣長張麗善今天表示，參加論壇分享雲林縣農業經驗，行銷文旦等農特產品外，也會與當地台商碰面，推銷雲林縣9大產業園區，希望鮭魚返鄉。

對於張麗善等縣市首長將赴陸參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正強調，有說過不樂見地方政府參與統戰活動。

雲林縣議會今天進行縣政總質詢，張麗善趁休息時間接受媒體聯訪，她說，既然陸委會通過申請，應該要樂觀其成，她會全力以赴。

張麗善指出，目前兩岸關係緊張，農漁業、傳統產業和觀光產業皆受到衝擊，海峽論壇就是一個對話平台，她會在論壇上分享雲林的農業經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張麗善認為，海峽論壇行之多年，不要過度解讀，無限上綱；此時透過對話彼此了解，而不是隔空喊話，也不是已讀不回，此行展現誠意和善意，一切呼應總統賴清德所說的，台海和平、互惠互利和共存共榮。

張麗善此行除了參加論壇，還會行銷文旦、虱目魚、茂谷柑等農特產品，爭取輸陸機會，也會與在地台商碰面，說明雲林縣9大產業園區，希望鮭魚返鄉，台商能回流。她也表示，台灣的農產品在農藥殘留和各項檢驗通過其他國家標準，陸方不要特別嚴苛對待台灣農漁民。（編輯：謝雅竹）1130614