中國高價商品跌跌不休 「窮人三件套」猛漲價

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（中央社台北15日電）中國消費降級，房子、車子、茅台酒乃至於牛肉等高價商品，價格跌跌不休。但今年以來，民眾戲稱為「窮人三件套」的泡麵、榨菜、可樂，價格相繼大漲。

中國大力發展新能源產業，太陽能、鋰電池、電動車被稱為拉動經濟的「新三樣」。大陸民眾則戲稱泡麵、榨菜、可樂為「窮人三件套」。

綜合財經自媒體「長投學堂」與陸媒報導，經濟不景氣、消費降級下，一般民眾買不起的房子、車子、貴州茅台酒、蘋果手機甚至牛肉，價格跌跌不休，屢創新低。但「窮人三件套」今年相繼大幅調高價格，原本買三件套最低只要人民幣9元（下同，約新台幣40元），漲價後卻要13元，漲幅接近50%。

5月中旬，「康師傅方便麵即將全線漲價」的消息衝上微博熱搜第一，「方便麵邁向5元時代」引發熱議，網友譏稱「被迫消費升級」。

報導指出，龍頭康師傅數款經典產品大約半個月前調漲零售價，桶裝麵由4.5元漲至5元；袋裝麵由2.8元漲至3元。統一企業也自5月1日起調漲部分泡麵價格。

在此之前，被稱為「下飯神器」的涪陵榨菜，平均一小包漲到3元，引起老一輩感嘆。數據顯示，涪陵榨菜價格近14年漲幅超過600%，晉升唯一追上一線城市房價漲幅的產品。

5月結束，可口可樂和百事可樂兩大飲料巨頭宣布漲價。500毫升塑膠瓶裝的可口可樂，建議零售價從3元/瓶調整至3.5元/瓶，漲幅超過16%；百事可樂也將零售價調整至3.5元。目前中國大陸市面已經難尋3元以下飲料了。

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經濟學有一個概念叫「季芬財」（Giffen good），這是由19世紀英國經濟學家季芬（Robert Giffen）提出的。他發現，當人們越是賺不到錢，對馬鈴薯這類廉價的主食就越是有需求，反而推動了價格上漲；如果收入增加，就會選擇麵包當主食，馬鈴薯的需求下降，價格也隨之下降。

報導指出，「窮人三件套」為代表的速食食品，恰恰具有類似的屬性。畢竟，就算泡麵漲到5塊錢一碗，對很多人來說，又快又便宜又能吃飽，仍是最有性價比的選擇，該買還是得買。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1130615