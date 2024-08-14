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中共修法提高軍人撫卹 強調獻身精神

2024/8/14 12:48
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（中央社台北14日電）中國13日公布新修訂的「軍人撫恤優待條例」，新華社指出，新修訂的條例旨在保障對軍人的撫恤優待，激勵軍人的獻身精神，「讓軍人成為全社會尊崇的職業」。

中國國務院、中央軍委13日公布修訂後的「軍人撫恤優待條例」，自10月1日起實施。新華社報導指出，主要修訂內容包括「貫徹待遇與貢獻匹配」，健全撫恤優待標準「動態調整」機制，確保撫恤優待保障水平與經濟社會發展水平、國防和軍隊建設需要相適應，以及「增加撫恤優待措施，加大服務保障力度」。

相較2019年的舊版，新版的「一次性撫恤金」新增了「獲得勳章或者國家榮譽稱號的，增發40%」的規定，其他相應增發待遇也有部分提高。

其中，新版條例中還提到「烈士褒揚金」，表示「按照烈士犧牲時上一年度全國城鎮居民人均可支配收入30倍的標準發給其遺屬」，且戰時的烈士褒揚金標準還可以適當提高。

此前中共總書記習近平在7月29日召開的「全國退役軍人工作會議」上做出指示，要讓軍人成為全社會尊崇的職業、讓退役軍人成為全社會尊重的人。會議後，8月1日中共公布「退役軍人安置條例」。（編輯：廖文綺/謝怡璇）1130814

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