路透：越共總書記蘇林18日訪中 將會見習近平

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（中央社台北12日電）路透社引述3名知情越南官員及駐當地外交官表示，越共總書記兼越南國家主席蘇林計劃18日前往中國訪問2天，屆時將會見中共總書記習近平及其他中國官員。若報導屬實，習近平與蘇林屆時都將公開露面。

中國與越南雖在南海有主權爭端，但執政的中共與越共關係友好。前越共總書記阮富仲7月19日逝世後，習近平20日即親赴越南駐中國大使館弔唁，央視並在當晚新聞聯播中顯著報導，被認為是對外界有關習近平健康傳聞的闢謠之舉。而習近平若下週公開會見蘇林，也將是中方回應近來一連串相關傳言的機會。

這項報導指出，蘇林這次訪問中國，是他在8月被推舉為越共總書記後首次出國訪問。但截至目前，中國與越南官方均未正式宣布這一訪問，而兩國外交部也尚未回覆路透社的查證。

上述知情官員指出，儘管越中兩國在南海爭議水域偶有衝突，但兩國的經貿關係已相當成熟。而蘇林就任越共總書記後首次出國訪問就選擇中國，彰顯了越中這兩個鄰國之間的密切關係。

知情人士透露，蘇林計劃18日抵達中國。另據2名越南官員和1名駐河內的外國外交官透露，蘇林在訪問中國的2天期間，將與習近平及其他中國官員會面。

出身越南公安系統的蘇林，先是在今年5月22日被選為越南國家主席。7月19日阮富仲病逝後即暫代越共總書記職務，並在8月3日被正式推舉為總書記，習近平隨即向他發電致賀。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130812