越南擬2030年前建高鐵連接中國 雙方關係似回暖

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（中央社河內10日綜合外電報導）越南計畫投資部今天表示，越南擬於2030年前開始興建2條連結越南首都河內和中國的高速鐵路，再次顯示中越兩國關係近來回暖。

路透社報導，中國是越南最大貿易夥伴，同時也是越南製造業的重要進口來源。兩國之間已有公路系統和2條鐵路幹線連結，但位於越南這一側的鐵公路都已年久失修，必須進行更新。

越南計畫投資部在聲明中表示，規畫中的一條高速鐵路將從越南的港口城市海防（Haiphong）和廣寧省（Quang Ninh）經河內到和中國雲南接壤的老街省（Lao Cai）。

另一條則是從河內到和中國廣西接壤的諒山省（Lang Son），行經人口密集的全球製造廠設施，包括多家由中國投資人擁有的製造廠設施。

越南計畫投資部未公布這些高鐵計畫的進一步細節。

本月稍早，越南表示正向中國學習開發首條高鐵，並派遣官員前往中國鐵路公司研習。

越南也計畫打造一條連接首都河內和商業大城胡志明市的高速鐵路。

目前正在北京訪問的越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）8日會見了中國鐵路公司主管。

中國國家主席習近平去年12月出訪河內時，中國和越南當局簽署了包括鐵路在內的數十項合作協議。

根據越南政府數據，今年第1季，越南和中國之間的貿易較去年同期攀升22%，來到436億美元。

中越兩國長久以來因南海主權爭端而關係緊張，但雙方緊張關係近來似有平靜下來的跡象。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130410