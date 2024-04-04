越南高官陸續出訪中國 談農產品鐵公路建設互聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南國會主席王廷惠將於7日至12日率領越南高級代表團訪問中國。在這之前，越南外交部長裴青山3日至4日對中國進行訪問，談農產品以及鐵公路基礎設施互聯互通等議題。

越南民智報（Dan Tri）報導，根據越南國會對外委員會4日發布的公告，應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）將於4月7日至12日率越南高級代表團訪問中國。

報導宣稱，近年來「越中全面戰略合作夥伴關係」持續保持積極發展，並取得許多重要成果。政治上，兩黨兩國領袖經常互動和接觸，政治互信不斷增強。

中共中央總書記、中國國家主席習近平於2023年12月對越南進行國事訪問，期間雙方發表「關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、建構具有戰略意義的越中未來共享共同體的聯合聲明。」

2022年和2023年越中貿易額分別達1755.6億美元和1719億美元。2023年中國對越南投資成長超過77%，總額達到44.7億美元，計畫超過700個，其中包括許多大型和高科技投資。

另據越南快訊（VnExpress）報導，應中國外交部長王毅邀請，越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）3日至4日對中國進行訪問。

裴青山3日會見廣西壯族自治區書記劉寧。裴青山表示，越南始終支持越南國內各地方與包括廣西在內的中國各地方加強互利合作並創造有利條件。

他並建議廣西為邊境通關創造最大便利，特別是針對越南農產品出口到中國，為越南農民和中國消費者帶來實質的利益做出貢獻。

裴青山還說，雙方應加速兩國邊境口岸基礎建設，提高陸路口岸貨物運輸能力及通關效率，推進鐵路、公路基礎設施互聯互通。（編輯：陳慧萍）1130404