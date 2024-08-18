越共總書記蘇林抵廣州展開訪問 會見習近平成焦點

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（中央社台北18日電）央視新聞報導，越共總書記、越南國家主席蘇林乘坐的專機今早抵達廣州，展開訪中之行。蘇林此行重點包括中越鐵路互聯互通，同時，外界關注已逾半個月未公開露面的中共總書記習近平，預料將在會見蘇林時公開露面。

央視新聞報導，蘇林乘坐的專機今天上午9時25分抵達廣州，展開在中國為期3天的國是訪問。

中國是蘇林就任越共中央總書記後出訪的首個國家，在廣州期間，蘇林計劃尋訪前越南國家主席胡志明在中國展開革命活動的足跡，並將與中越友好人士交流互動。

蘇林5月下旬當上國家主席，前越共總書記阮富仲7月19日逝世後，蘇林在8月3日補選為越共總書記。

路透社16日引述越南官員消息表示，中越鐵路互聯互通將是蘇林此次訪問的重要議題，兩國預計將就此達成協議。

越南外長裴青山15日接受越通社訪問時表示，這是今年越中兩國關係尤為重要的外交活動，對今後雙邊關係發展有深遠影響。

裴青山表示，蘇林此行的重點是落實兩國高層達成的共識和協議，推動兩國務實合作取得新進展，特別是在鐵路互聯互通、農產品貿易、優質投資、貨幣金融、文化旅遊、民間交流等領域。

蘇林此次訪中也是中越兩國領導人時隔半年又一次互動。

中國外交部15日宣布，應習近平邀請，蘇林將於18至20日對中國進行國是訪問。基於中越關係往例，且兩國均由共產黨執政，預料習近平將親自接見蘇林並舉行會談，屆時會公開露面。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1130818