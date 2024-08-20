中美金融工作組會議 央視：關切Fed降息問題

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（中央社記者李雅雯上海20日電）中美金融工作組第5次會議在上海落幕。央視評論剖析，中美金融工作組第一次在上海舉辦會議，這釋放出上海是中國的金融中心意義；中國在會議上關切Fed降息等問題。

中美金融工作組第5次會議15至16日在上海舉行，央視轄下微博公眾號「玉淵譚天」發布評論指出，中美金融工作組從去年9月成立以來，保持平均2至3個月溝通一次頻率，雙方會以這樣的步調進一步地交流、解決會議提及問題。

評論提到，會議地點第一次選在上海召開有其意義。上海是中國的金融中心，傳遞出以開放坦誠態度與美國積極溝通訊息；上海有539家外資金融機構，其中不少為美國的金融機構，選在上海開會，可以讓民間金融機構也參與這場官方交流。

評論引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友的看法表示，選在上海舉行中美金融工作組的對話，這可以讓美國更好地理解中國金融中心建設的實際狀況，也有助於美國對於中國的金融市場建設進行實地考察。

評論指出，這場會議除了對美國介紹中共20屆三中全會內容外，貨幣政策更是重點，目前全球金融環境最大變數來自美國聯準會（Fed）。Fed在降息問題上徘徊不定，長期保持高利率，已經導致美國系統性金融風險累積。

中國也在會議中提出對於美國債務可持續問題的關切，美國債務風險持續惡化，目前債務突破35兆美元（約新台幣1102.5兆元），在美國內部經濟問題外溢帶來全球金融動蕩的背景下，中國對於相關問題表達了關切。

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在這場會議上，雙方就中美資本市場合作、跨境數據以及國際貨幣基金（IMF）改革等問題進行溝通，雙方另在反洗錢法律制度、受益所有人訊息備案登記和特定非金融機構反洗錢監管等相關問題進行溝通交流。

評論強調，在中美金融工作組框架下，中國人民銀行與美國財政部簽署換文（指達成協議事項後交換文書），互換金融穩定聯絡人名單，雙方金融管理部門有了及時的、暢通的聯絡管道，這些具體成果是中美金融工作組成立以來首次。（編輯：謝怡璇）1130820