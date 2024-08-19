中美金融工作小組第5次會議 雙方同意保持溝通

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（中央社記者周慧盈北京19日電）中美金融工作組第5次會議15至16日在上海舉行。據中國人民銀行官網，人行與美國財政部針對中美金融穩定合作簽署了換文，互換金融穩定聯絡人名單。雙方同意繼續保持溝通。

中國人民銀行（央行）官網今天公布，會議由人行副行長宣昌能和美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）共同主持，中國國家金融監督管理總局、證監會，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

會議期間，人行與美國財政部針對在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，以便在出現金融壓力事件和金融機構營運風險時，雙方金融管理部門能保持及時、暢通聯絡管道，減少不確定性。

中國人民銀行還就「有關問題」向美國財政部提出關切。雙方同意繼續保持溝通。

雙方還舉行了中美金融工作組框架下首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦可持續金融，分享各自經驗與做法，並就潛在的合作機遇交流了看法。

人行官網指出，雙方就中共20屆三中全會關於進一步全面深化改革的總體部署、中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題，進行了「專業、務實、坦誠和建設性的溝通」。

會議並聽取了技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構營運韌性、氣候風險壓力測試以及跨境交付金融服務監管等。

這次是中美金融工作組第5次會談，也是在中國舉行的第2次會談。該工作組與中美經濟工作組於2023年同時成立，直接向美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和中國國務院副總理何立峰匯報。（編輯：邱國強）1130819