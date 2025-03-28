中國央行3月4度喊聲：擇機降準降息

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國人民銀行（央行）副行長宣昌能在博鰲亞洲論壇表示，人民銀行將擇機降準降息，持續推動社會綜合融資成本下降；這是中國央行3月期間第4度對外公開表態政策方向。

據央視新聞報導，宣昌能27日在博鰲亞洲論壇分論壇「不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」指出，在適度寬鬆貨幣政策立場下，人民銀行將擇機降準降息，持續推動社會綜合融資成本下降，促進經濟進一步回升向好。

宣昌能表示，目前國際經濟、金融情勢不確定性增強，為貨幣政策制定帶來更大的挑戰，人民銀行正從政策立場、調控方式、政策工具和溝通機制等4個方面不斷地完善貨幣政策框架。

中國人民銀行3月期間4度對外表態。在全國人大會議6日經濟主題記者會上，中國人民銀行行長潘功勝明確拋出擇機降準降息訊息；中國人民銀行黨委13日召開擴大會議，再提擇機降準降息；中國人民銀行21日發布第1季例會公報，內容重申擇機降準降息。

宣昌能於博鰲亞洲論壇分論壇的談話為中國人民銀行3月期間第4度對外公開表態政策方向。分析師認為，為了應對內部有效需求不足、外部壓力加大等問題，第2季有可能是降準降息「擇機時間點」。

界面新聞27日報導引述多名分析師意見。財信金控首席經濟學家伍超明表示，第2季實體自發性需求不足問題依舊突出，降準降息的必要性增強；中國的貿易、科技領域外圍壓力增加，也需要貨幣政策適度加大對沖負面影響。

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伍超明認為，政府債券規模增加有望支撐社融繼續溫和回升；不過信貸需求不足亟待政策加大力道。第2季降準降息值得期待，尤其是在6月前後，美國聯準會（Fed）降息前景明朗後，降準降息擇機行動機率偏高。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，第2季降準降息有機會，今年降息力道將高於去年，全年降息幅度可能達到50個基點，降幅高於去年的30個基點；降準幅度將在1個百分點左右，這與去年基本相同。（編輯：廖文綺）1140328