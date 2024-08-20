預期美Fed降息 人民幣近期升值猛

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（中央社記者周慧盈北京20日電）人民幣近期升值猛，專家分析這與市場預期美國聯準會（Fed）即將降息、美元指數下探有關；但若中美經貿關係再度摩擦，人民幣依然面臨貶值壓力。

離岸人民幣昨天一度漲超300個基點後，今天早盤再直線拉升逾100個基點。人民幣兌美元中間價則報7.1325元，上調90個基點。

綜合中新網、陸媒21世紀經濟報導，分析人士說，人民幣大漲背後最重要的原因當然是美元下跌、日圓暴漲，畢竟美日是中國主要貿易夥伴；預期人民幣兌美元匯率會在7至7.1元左右。

美元指數19日從102.43下行20個基點至102.23。20日再下探至101.9。

作為利率政策重要觀察指標，美國7月消費者物價指數年增2.9%，符合預期，市場因此多認為美國聯準會9月降息機率大；與此同時，受到全球投資者對衰退交易（市場預期經濟將衰退，上市公司業績將下降，導致股價下降的一種交易策略）預期加碼，金價再度上揚。

分析說，在前述因素下，對人民幣利多的外部因素正在累積，避險需求可望刺激投資者增持人民幣。

財新網引述中國銀行研究院研究員吳丹分析，在全球 多國股市5日遭遇「黑色星期一」後，國際資本的避險需求持續旺盛，繼續加大對人民幣金融資產的配置，跨境資金持續流入支持人民幣匯率穩中有升。

另一方面，人民幣長債收益率當前仍在低位震盪，但美元利率債收益率下行幅度更大，促使中美利差進一步縮小。

但是人民幣持續上漲的內生動力仍然不足。有研究報告指出，人民幣匯率的國內基本面仍然偏弱，經濟向上的彈性仍需耐心等待。

平安證券首席經濟學家鍾正生指出，當前人民幣匯率指數和美元指數的差值水平還隱含相對平穩的中美經貿關係預期，若未來中美經貿領域摩擦再度升溫，須留意人民幣仍有貶值壓力。（編輯：張淑伶）1130820