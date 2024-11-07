川普勝選 學者：國際多邊改變台灣避險空間較小

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（中央社記者李雅雯台北7日電）川普勝出美國總統大選。學者張登及今天表示，川普習慣雙邊接觸、極限施壓、厭惡規則，民主黨在國際依循的多邊主義治理架構將有很大的改變；相較於其他國家，台灣避險空間較小。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，將重新入主白宮。政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，多名專家、學者與會探討川普勝選後相關議題。

台灣大學政治學系教授張登及剖析，川普奉行「美國優先」，這是全球化自由國際秩序倒退，進步派與自由主義者強調國際團結、多邊主義；川普重視順序為美國優先、國家利益優先、相對利益優於國際制度，最後才是進步主義強調的價值。

「他會比較忽略所謂的全球公共財」，張登及舉例，氣候變遷問題的國際合作恐是悲觀前景，氣候變遷問題需要各個國家合作，不過川普恐認為這對於美國沒有太多利益，道德勸說也不管用，共和黨內也多有質疑氣候變遷真實性的聲音。

張登及指出，川普習慣雙邊接觸、極限施壓、厭惡規則，目前民主黨在國際布局依循多邊主義治理架構將有很大的改變。有些大多邊，川普早就不要了，北約（NATO）目前還存有；小多邊可能也會有所改變，後續可看川普如何對待澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、四方安全對話（Quad）。

川普倘若對印太布局做出調整，相關國家如何因應？張登及認為，目前印太國家也各有內部問題自顧不暇，例如日本首相石破茂、南韓總統尹錫悅都面臨待處理的內部問題，可能會先抱持維持現狀、且戰且走態度。

他提醒，也要觀察美國後續在關稅與貿易赤字上可能施加的壓力，倘若壓力過大，恐使印太國家倒打「中國牌」。除了菲律賓外，其他國家多與中國維持還不錯的關係，或許會打破「安全靠美國、經濟靠中國」默契，要求美國讓步。

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張登及坦言，相較於其他國家在大國博弈中有避險空間，台灣避險空間相對地較小，承受最大的、最多的來自美國的壓力。美國期望前線受中國威脅的國家站穩立場、做好國防準備，台灣在這部分確實沒有太大的議價空間。

中央研究院歐美研究所研究員林正義認為，拜登（Joe Biden）政府重視南太平洋島國戰略，接任的川普政府會否延續尚待觀察；川普時任美國總統期間曾與北韓領導人金正恩會晤，美日韓大衛營精神會不會延續也是觀察重點。（編輯：楊昇儒）1131107