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昆明一超市突然塌陷 顧客墜河驚魂記

2024/11/17 22:27
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（中央社台北17日電）中國雲南省昆明市一家超市日前發生地面塌陷，結果有顧客墜河，還有人腰椎骨折。這家超市已暫停營業，塌陷原因尚未公布。

雲南電視台都市頻道報導，15日下午5時許，昆明市官渡區世紀城四方街一家零食超市地面發生塌陷。畫面顯示，這間超市所在的建築橫跨在一處河道上，與兩岸的建築相連。事發後，超市下方的河道上墜落了大量貨物和建材。

報導說，事後公安、應急、消防等部門到場處置，直至深夜11時許，現場仍處於封鎖狀態，有施工車輛來回工作。有目擊者稱，有人掉入塌陷處。

江西網路廣播電視台「都市現場」報導，落水的是一對母女，母親形容進店還不到5分鐘，就感覺像地震一樣，整個都塌陷，貨品把她們埋住，後來兩人掉到水裡。

這位母親說，喊了救命卻沒人理，因為大家都跑光了，後來是打手機給先生，然後報警才獲救。

湖北日報傳媒旗下的極目新聞今天報導，這家超市9日剛剛開幕，不到一星期便發生了事故。對方表示超市已暫停營業，何時恢復營業、塌陷原因等尚不清楚。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1131117

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