中國隨機殺人頻傳 公安部長：嚴密社會面巡控

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（中央社記者邱國強北京20日電）針對中國近來隨機殺人事件頻傳，中國國務委員兼公安部長王小洪日前說，全國公安機關要在風險源頭防控上「多想辦法、多出實招」，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密「重點部位防控」和「社會面巡控」，全力保障社會穩定。

新華社今晚報導，王小洪18至19日在遼寧調研「化解矛盾糾紛、維護社會穩定」工作後，作上述表示。

報導提到，王小洪先後前往大連市公安局沙河口分局富國街派出所新希望社區警務室、大連市公安局情報指揮中心、瀋陽市鐵西區綜治中心、遼寧省公安廳偵查中心等地調研，詳細了解基層社區治理、矛盾糾紛調處、違法犯罪打擊整治及「專業+機制+大數據」新型警務運行模式等工作情況。

王小洪說，全國公安機關要深入學習貫徹中共總書記習近平指示精神，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，在各級黨委和政府領導下密切與有關部門協作配合，在風險源頭防控上「多想辦法、多出實招」，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密「重點部位防控」和「社會面巡控」，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

他表示，要摸清、摸透各類矛盾糾紛，依托綜治中心「一站式」陣地，推動依法處理、多元化解、就地解決。要推進信訪工作法治化暨信訪問題「源頭治理三年攻堅行動」，聚力化解疑難複雜問題，精準有效為群眾排憂解難，真正做到「事心雙解、案結事了」。

王小洪提到，要依托「專業+機制+大數據」新型警務運行模式，加快提升公安機關「新質戰鬥力」，提高風險主動發現預警、高效化解處置能力。

他說，臨近年終歲尾，要依法嚴厲打擊電信網路詐騙等突出違法犯罪，常態化開展掃黑除惡，加強道路交通、大型活動等領域安全監管，強化安全生產隱患排查整治，努力創造「安全穩定的社會環境」。（編輯：呂佳蓉）1131120