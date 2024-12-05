中國地方政府異地執法層出不窮 北京出手糾正

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（中央社台北5日電）部分中國地方政府為了解決財政匱乏問題，採取跨區趨利性執法，引發社會不滿，北京更出手要求整頓。中國最高人民檢察院今天表示，將著力監督、糾正違法查扣凍結財產，特別是異地趨利性執法司法問題。

第一財經報導，近期中國部分地方政府的司法機關違法違規異地逮捕民營企業家，查封、凍結企業和個人財產的趨利性執法情況頻頻發生。中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔日前要求嚴格禁止異地執法、趨利性執法。

中國最高人民檢察院今天發布「關於全面深化檢察改革，進一步加強新時代檢察工作的意見」，其中強調要「防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛」，著力監督糾正違法查扣、凍結財產，特別是異地趨利性執法的司法問題。這同時是今年最高檢「檢察護企」專項工作的一項重點。

這份意見強調，完善事前審查、事中監督、事後糾正等工作機制，依法加強對涉及人身權利的強制措施以及查封、扣押、凍結等強制措施的監督，同時也要求加強對涉案財物處置的法律監督。

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報導引述北京市才良律師事務所名譽主任王才亮說，異地趨利性執法涉及對管轄權、行政處罰權的濫用，破壞營商環境的公平性。同時，趨利性執法的過程，常常伴隨著違規使用「指定居所監視居住」等強制措施，嚴重限制人身自由，損害企業家的合法權益。

王才亮認為，在經濟疲弱的壓力與地方財政吃緊的情形下，此類事件屢禁不止，不僅會打擊企業信心，還會對整體營商環境與社會秩序造成嚴重破壞，「應當依法處理，接受人民群眾監督」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131205