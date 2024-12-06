馬龍發文稱訪台是開心旅程 未提爭議事件

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（中央社台北6日電）陸生團5日上午搭機離台，結束來台參訪行程。隨團的中國大陸桌球名將馬龍昨晚在微博發文表示是「很開心的一段旅程」，並附上在台灣拍攝的照片，包含棒球體驗、九份風景等。文中並未提及這次陸生團在台引發的爭議。

馬英九基金會日前邀請中國大陸7所大學師生訪問團赴台進行9天8夜的參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團。

昨天上午訪團搭機離台，馬龍於同日晚間在個人微博發布文章，表示此行是「很開心的一段旅程」。

馬龍透過文章表示，「感謝這些天支持我們的朋友們，也收到很多溫暖的鼓勵，這一次讓我解鎖了很多新的地方，認識了很多新的朋友，也吃了很多地道的小吃，當然還有很多的禮物。春暖花開，我們北京再相聚」。

文中也附上了多張在台灣的照片，包含九份的夜景、棒球體驗、台灣美食等。

不少中國大陸網友留言表示對馬龍的支持與喜愛，並為他之後的比賽加油打氣，也有人提到希望能早日到台灣旅遊。此外，有在台灣求學的陸生留言表示「沒想到居然能在台灣見到馬龍」。

這篇簡短的文章並未提到陸生團在台引發的爭議。

陸生團日前訪問中山女高後，有中國網友稱馬龍到中山女高「像是唐僧掉進盤絲洞」、「被嚇得臉都白了」，引發校友與家長的不滿。中山女高家長會日前在臉書發出聲明表示，對於陸生參訪活動引發的爭議，深感憤慨，並心疼孩子們因媒體報導及網路留言攻擊造成的傷害。

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聲明並稱，已向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用；對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益。

針對陸生團學生在棒球體驗活動時，脫口說出「中國台北」一事，陸委會5日強調，這件事情確實激化社會對立，不過「我們沒有對這個女學生個人有指責」。對於邀請單位的責任，陸委會表示將會邀集相關單位按照行政程序查處，接著做出跨部會決定，行政處分會是半年或5年（不能再申請類似交流活動），討論後才能對外宣布，將會盡快地處理。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1131206