颱風接連侵襲釀災 中國11月損失逾34億元

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（中央社台北18日電）今年11月中國多地因颱風帶來的大雨而釀災，同時也有程度不一的雪災、洪水，危及民眾生命財產。據官方統計，11月的災損達人民幣7.6億元（下同，約新台幣34.2億元），共48.6萬人次受災。

據界面新聞，中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部於近日發布「2024年11月全國自然災害情況」，指出11月中國面臨的自然災害以颱風為主，另有程度不一的洪澇和地質災害、低溫和雪災、地震、森林火災。

這份報告提到，今年11月，東南沿海遭受颱風影響，局部地區遇到海水倒灌等情形。西北太平洋和南海共有4個颱風生成，較同期偏多2個，均未登陸中國大陸。其中，10月底生成的颱風康芮（中國稱康妮）為浙江中東部、上海、江蘇東南部等地帶來較強降水，並造成浙江、福建、江蘇、上海4省市，共42.5萬人不同程度受災。

據統計，今年11月，各種自然災害共造成全中國48.6萬人次不同程度受災，因災死亡4人，緊急轉移安置6.1萬人次、倒塌損壞房屋100餘間、農作物受災面積5.74公頃。整體直接經濟損失7.6億元。

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另據應急管理部指出，今年11月，全中國平均降水量21.2毫米，較往年同期偏多5%，然而全國主要江河徑流總量較往年同期偏少近4成。目前，黃河已進入封河關鍵期，總體平穩。隨著氣溫的持續降低，水利部將密切關注發展變化，確保安全。

此外，低溫和雪災造成雲南、遼寧、新疆等5省區受到程度不一的災害；冷空氣、強對流天氣令西南、西北地方局部發生強風、冰雹災害，雲南、貴州、甘肅多地受災。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1131218