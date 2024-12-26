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海外陸籍人士造假資料闖關來台 陸委會嚴加注意

2024/12/26 18:13
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（中央社記者李雅雯台北26日電）內政部移民署駐外工作組查獲124件第三地陸籍人士疑似偽造文件來台申請案件，陸委會今天表示，政府有防堵措施，這些申請案件來台目的恐不單純，將會嚴加注意。

大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，目前內政部移民署有查獲一些案例，一些陸籍人士涉及利用假證件或偽造在第三地的居住證、工作證、學生證申請來台觀光等狀況，政府會有防堵措施，這些申請案件的來台目的恐不單純，將會嚴加注意。

梁文傑說，當然非常希望大陸年輕人可以自由地來到台灣，不過他們可不可以來台灣，這必須要問對岸政府，因為從2019年8月1日起，對岸將來台自由行封殺掉了，所以大陸學生可否來台自由行，「這要問他們的政府，不是問我們」。

據內政部移民署統計資料，今年1月1日至11月30日止，第三地陸籍人士申請許可來台觀光計13.4萬人次、實際來台9.8萬人次。

陸委會去年8月宣布，2023年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

內政部移民署今天透過新聞稿表示，有不肖人士在網路社群小紅書指導陸籍人士偽造或變造就學證明，企圖在第三地申請來台觀光入境許可；移民署駐外工作組目前陸續查獲124件疑似提供偽造、變造文件的申請案。（編輯：張淑伶）1131226

梁文傑
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