陸客來台受關注 邱垂正：觀光小兩會先協商溝通

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（中央社記者陳俊華台北2日電）總統賴清德說，兩岸開放觀光，建議先由台灣的台旅會、中國的海旅會談判。陸委會主委邱垂正今天說，希望陸方的陸客來台政策能明確清晰，建議觀光「小兩會」就兩岸旅遊品質、安全、合作穩定性，進行協商溝通。

赴中國大陸旅遊禁團令尚未解除，外界關注兩岸觀光是否開放。總統賴清德昨天發表上任後首次新年談話表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，中國若有誠意，建議先由台灣的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行談判。

立法院內政委員會今天邀陸委會主委邱垂正列席，審查民國114年度陸委會預算案。

邱垂正會前受訪時表示，一直期待陸方的陸客來台政策能夠明確、清晰，上次就上海市副市長華源的說法，國台辦只說積極研究，所以希望方案能儘早出來，陸委會最關心的是旅遊安全、品質與旅遊穩定性。

邱垂正說，建議兩岸觀光「小兩會」台旅會與海旅會，就兩岸旅遊品質、安全、合作穩定性進行協商溝通，為未來展開疫後觀光旅遊訂下好的基礎；對台灣而言，可以維護國家安全、社會安定、民眾福祉，也可以確保兩岸人民基本權益，「我們樂見其成」。

邱垂正指出，兩岸小兩會過去是協議單位，希望能恢復溝通對話，讓觀光旅遊協議能朝向雙向、對等，安全、有品質的觀光旅遊。

自由亞洲電台（RFA）去年12月31日報導中國對台統戰的「福建網絡」運作內幕，調查發現近期台灣檢調單位偵破的多起統戰案件，背後都指向由中國福建兩大媒體集團組成的跨媒體統戰系統。

邱垂正說，中共對台媒體滲透問題，一定會跟主管機關依法積極查處、究辦，至於相關查處方式，會跟相關機關開會，態度就是「積極查處、依法究辦」。

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另外，中國解放軍東部戰區1日發布「中國人」MV，以港星劉德華的歌曲「中國人」為背景音樂，將共軍演訓、環台軍演及馬英九基金會邀請中國桌球選手馬龍與中生團訪台等畫面剪輯為影片。

邱垂正呼籲民眾對陸方的對台統戰宣傳提高警覺，中國大陸透過各種交流融合促進對台統戰，除了做好各種反中共統戰的認知作戰外，也要加強對中國大陸、兩岸關係識讀能力提升的工作。（編輯：翟思嘉）1140102