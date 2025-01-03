海協會長張志軍：積極推進兩岸交流常態化

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（中央社台北3日電）海峽兩岸關係協會會長張志軍今天發表新年寄語稱，海協會將積極推進兩岸交流往來正常化、常態化；推動兩岸民眾交流交往、走近走親；以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展。

張志軍3日在今年第1期「兩岸關係」雜誌發表題為「賡續使命 揚帆遠航」的新年寄語，內容作出上述表示；中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室官網刊出該文。

張志軍提到，2024年是兩岸關係聚勢謀遠、蘊蓄新機的一年，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。

他稱，將全面貫徹中共總書記習近平會見馬英九一行重要講話精神和在福建考察時重要指示精神，順應台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，積極推進兩岸交流往來正常化、常態化，持續推動兩岸各領域合作，深化兩岸融合發展。

張志軍舉例，兩岸高校（大學）師生互訪到「爾濱」冰雪共賞，從金馬旅遊重啟到閩台融合發展，從「中國人」唱響台北到「小紅書」受寵兩岸，從海峽論壇同促交流到文化峰會共敘傳承，從人員往來持續恢復到經貿活動好戲連台。兩岸民間交往、青年交流、文化交融、經貿合作呈現新的生機活力，越來越多台灣民眾加入兩岸交流合作。

張志軍提到，海協會不斷擴大與新老朋友聯繫交流，廣泛參加涉台活動，積極邀請台灣團體來訪，舉辦多期中華文化研習營，為推動兩岸交流交往、厚植兩岸青年友誼、促進台灣民眾心靈契合盡心盡力；並著眼大局長遠，回應兩岸民眾訴求，平穩有序處理多起突發事件，及時解決群眾急難救助事項，維護台灣民眾正當權益，海協會在增進兩岸民眾福祉、推動兩岸關係和平發展中發揮更大作用。

張志軍說，大陸將堅定推動兩岸民眾交流交往、走近走親，推動兩岸關係和平、融合發展。

張志軍表示，新的一年裡，海協會將牢記初心使命、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣民眾交流交心、團結合作，以互動積累共識、以文化夯實認同、以合作擴大福祉，共同推動兩岸關係和平發展。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140103