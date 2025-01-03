兩岸關係展望 邱垂正：和平穩定符合共同利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北3日電）陸委會主委邱垂正今天表示，期待兩岸不要預設立場，有對等尊嚴、正常、健康的交流與對話，兩岸和平穩定符合雙方共同利益，呼籲中共停止對台複合性施壓。

邱垂正於3日上午接受廣播節目訪問，談及2025年兩岸關係展望。邱垂正說，期待兩岸不要預設立場，有對等尊嚴、正常、健康的交流與對話，「我想跟對岸表達，兩岸的和平穩定符合雙方共同的利益，中共當局應該停止對台壓迫」。

邱垂正表示，從2016年開始，中國大陸以「九二共識」做為政治前提，片面暫停兩岸官方互動；台灣的溝通對話大門始終敞開，兩岸各式溝通交流機制都維護著，始終歡迎兩岸官方在不預設政治前提下，進行符合對等尊嚴的各種交流。

「我們希望對岸要正視中華民國客觀事實的存在」，邱垂正坦言，兩岸癥結在於中共不肯正視中華民國客觀事實的存在，也不正視台灣人民對於民主自由的價值與生活方式的堅持，如果要推進兩岸健康有序交流，相互尊重、對等尊嚴是很重要的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱垂正直言，中共領導人習近平在2019年1月2日「告台灣同胞書」40週年談話重新定義九二共識，也就是「一個中國原則的九二共識」，強迫中華民國政府以地方政府地位與其互動，抹煞中華民國主權地位，「這是我方絕對不會接受的」。

邱垂正提到，如果過去九二共識是一個模糊策略包裝，現在打開後，必須要問「中華民國在哪裡」，關於這個問題，對岸的人也答不出來，「我們不可能去接受一個沒有中華民國存在空間的九二共識，我們的立場很清楚」。（編輯：謝怡璇）1140103