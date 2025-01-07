因應老年失智人口增 中國啟動國家行動計畫

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（中央社台北7日電）中國人口老齡化加劇的背景下老人失智患者也跟著增加，官方日前啟動一項全國行動計畫，以因應老人失智人口對社會構成的挑戰。

綜合央視網等陸媒近日報導，包括國家衛健委在內的15個中國政府部門參與了這項「應對老年期癡呆國家行動計畫（2024-2030年）」，其中概述了到2030年將要實施的7項關鍵任務和目標。

報導說，隨著中國人口老齡化進程的加快和人均預期壽命的延長，老年期失智患者數量持續增長，對個人、家庭和社會帶來嚴峻挑戰，已成為影響人民健康的重大社會問題。

這項行動計畫提出7項主要任務，包括宣傳老年期失智防控科普知識、展開老年期失智篩查與早期干預、提升老年期失智規範化診療服務水平、增加失智老年人照護服務供給、構建老年期失智友好的社會環境、強化應對老年期失智的科技支撐能力以及加強應對老年期失智對外交流與合作。

根據行動計畫，到2030年，失智防控科學知識得到基本普及，老年人認知功能篩查全面展開，老年期失智風險人群得到早期干預，規範化診療機制更加完善，照護服務能力穩步提升。

該計畫也提出數個主要目標，包括100張床位以上且具備相應服務能力的養老服務機構失智老年人照護專區設置率達50%，失智老年人照護人員培訓數量累計達1500萬人次等。

老齡化已成為中國日益關注的問題，預計到2035年，中國60歲及以上的人口將增加至少40%，達到4億以上，相當於英國和美國的人口總和。

據中國多家醫療機構編撰的「中國阿茲海默病報告2024」，中國現存的失智症患者達1699萬例，其中最常見的是阿茲海默類型（Alzheimer's disease，認知功能逐漸退化的疾病）。

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這份報告指出，中國的失智症患者人數占全球總數的近30%。

另據2022年的「中國阿茲海默病報告」（China Alzheimer Report），阿茲海默病症在中國的發生率、發病率和死亡率穩步上升，已成為城鄉居民的第5大死因。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140107