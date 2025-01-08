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中美禁毒工作 北京：繼續保持交流合作

2025/1/8 09:53
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（中央社台北8日電）中國國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪7日應約與美國白宮全國毒品管制政策局主任古普塔（Rahul Gupta）視訊通話。根據中方訊息，雙方同意在禁毒領域繼續保持交流合作。

禁毒合作是美中2023年11月舊金山拜習會為數不多的共識之一。在美國候任總統川普（Donald Trump）即將入主白宮之際，中國試圖藉由雙方達成的合作，持續穩定美中關係，並喊話美方繼續合作。

據新華社報導，王小洪表示，在兩國元首戰略引領下，過去一年中美禁毒合作取得積極進展。雙方應堅持正確的戰略認知、平等相待、展開對話和合作等成功經驗，推動中美禁毒和執法合作行穩致遠，更好回應人民期待，展現大國擔當。

他說，希望美方展現更多合作誠意，重視並解決中方關切。

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報導指出，雙方同意在禁毒領域繼續保持合作交流。但是這篇新華社報導未記載古普塔的說法。

2024年1月，王小洪在北京會見美國禁毒聯合代表團時宣布，「中美禁毒合作工作組」正式啟動；2024年7月31日，中美禁毒合作工作組首次高官會議在美國舉行。後續美中雙方藉由視訊通話等方式保持溝通。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140108

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