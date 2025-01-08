加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 兩岸

達賴喇嘛為西藏強震罹難者祈福 中國：保持高度警惕

2025/1/8 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京8日電）針對達賴喇嘛明天將在印度主持祈福儀式，悼念西藏日喀則強震罹難者，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，「對於達賴喇嘛的分裂本質和政治圖謀，我們很清楚，並保持高度警惕」。

中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答路透社記者提問時，作上述表示。

郭嘉昆首先回答，他已經介紹了中國政府抗震救災的情況，相信在「黨中央堅強領導」下，災區人民一定能夠戰勝災害，重建家園。

郭嘉昆接著宣稱，「對於達賴喇嘛的分裂本質和政治圖謀，我們很清楚，並保持高度警惕」。

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分左右發生芮式規模6.8強震，到當晚7時止已造成126人死亡、188人受傷，3609棟房屋倒塌。此後到今天發稿為止，中國官方一直未更新傷亡數字。

西藏強震發生後，達賴喇嘛7日透過書面向中央社表示，他在得知今天早上在西藏地區發生的大地震後深感悲痛，那使許多人失去性命，還有很多人受傷，房屋遭到嚴重破壞，也有大量財產損失。

google news透過 Google News追蹤中央社

達賴喇嘛指出，「我為那些不幸逝去的生命祈禱，也衷心期盼所有傷者能早日康復」。

達賴喇嘛辦公室今天上午告訴中央社，達賴喇嘛9日將在印度拜拉庫普區（Bylakuppe）的札什倫布寺主持祈福儀式，悼念這次西藏強震罹難者。（編輯：吳柏緯）1140108

郭嘉昆
被美列為中國軍企 騰訊、寧德時代股價重挫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：