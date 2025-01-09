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提振疲軟內需 中國發改委：實施提振消費專項行動

2025/1/9 10:08
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（中央社台北9日電）中國開年欲提振疲軟內需，官方昨天舉行「兩新」政策記者會後，國家發展改革委員會主任鄭柵潔今天在人民日報上撰文，表示將實施提振消費專項行動，將促消費與惠民生緊密結合。

人民日報今天在11版經濟版刊登鄭柵潔的文章「深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，凝心聚力推動經濟回升向好」，釋放出實施提振消費專項行動的政策宣示。

鄭柵潔指出，中國將全方位擴大國內需求，從上而下加快推動「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）與「兩新」（設備更新與以舊換新）政策，強化項目和資金全鏈條管理。實施提振消費專項行動，從增收減負、豐富供給、減少限制、優化環境等方面入手，將促消費和惠民生緊密結合，推動消費擴量提質增效。

鄭柵潔表示，官方將解決行業競爭失序和內捲問題與產業提質升級結合起來，大力支持製造業高質量發展。

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他也說，會深入挖掘重點領域節能降碳潛力，大力推動節能降碳改造和用能設備更新。

中國昨天宣布擴大補貼「兩新」消費通知，首次明確對手機、平板電腦等數位產品的購新補貼金額，最高達人民幣500元（下同，約新台幣2250元），和對新能源車補貼2萬元等。官方此舉被認為是試圖提振疲軟內需，振興經濟。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140109

鄭柵潔
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