海基會喊話：期待恢復兩岸兩會制度性協商

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（中央社記者李雅雯台北10日電）海基會秘書長羅文嘉今天喊話，期待海基會、海協會（兩岸兩會）可在新的一年有所突破，恢復制度性協商、往來，務實地處理、解決兩岸民眾關切的議題。

海峽交流基金會（海基會）10日下午召開背景說明會。

羅文嘉表示，期待在新的一年裡，兩岸兩會能夠有所突破，緩解中國大陸在亞太地區採取軍事演習或灰色地帶侵擾行動所帶來的緊張；期盼恢復兩岸兩會例行性往來，務實地處理、解決兩岸民眾關切的議題。

羅文嘉強調，兩岸的問題是1949年以來造成的歷史問題，需要時間來解決；呼籲對岸用務實的態度、恢弘的氣度來看待這項課題，兩岸兩會制定性協商機制透過這麼多的努力才建立起來，不管兩岸政治情勢如何改變，確實有其一定的作用。

「希望可以恢復兩岸兩會制度性協商」，羅文嘉指出，兩岸民間往來事務有許多需要務實地處理的狀況，例如滯留於對岸的台灣人（俗稱台留）生病、死亡未能獲得照應、處理，這些都有賴於海基會協助，期盼對岸也務實地看待相關事務處理。

羅文嘉提及恢復兩岸兩會制度性協商所指為1993年4月「辜汪會談」簽署的「兩會聯繫與會談制度協議」，這項協議在1993年5月29日生效。目前兩岸兩會聯繫機制停擺，原因在於對岸以「九二共識」做為政治前提。

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時任總統蔡英文2016年5月20日開啟第一任期後，海協會隨即於2016年5月21日表示，「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

海基會統計數據資料顯示，海基會協處滯留於中國大陸的台灣人案件，2024年72件、2023年102件、2022年83件。（編輯：楊昇儒）1140110