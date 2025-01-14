中外辦學交流接連喊停 炙手可熱項目如今面臨挑戰

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（中央社台北14日電）美國密西根大學日前宣布結束與中國上海交通大學的合作關係，成為最新一起停止交流的案例。短短數月間，中國與外國的合作辦學項目接連叫停，顯示曾經炙手可熱的合作項目正面臨挑戰。

美聯社近日報導，美國密西根大學決定結束與中國上海交通大學的合作關係。密西根大學校長小野三太（Santa Ono）在寫給國會議員的信件中提到，該校以6個月的時間，處理中斷與上海交通大學的合作關係。密西根大學重視國際學術合作，但出於高度重視國家安全，將對國際學生的簽證做更好的篩選。

據界面新聞報導，這項合作案喊停並非個案，早在2024年9月初，美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）宣布，終止與中國天津和深圳的研究和教育合作關係。「短短數月，多個中外合作辦學項目叫停，在留學圈掀起不小的風波，也為中外合作辦學模式的未來發展帶來了新的挑戰」。

報導引述「中國教育在線」總編輯陳志文於13日的撰文指出，美國將理由歸結為「國家安全」，實際針對科技人才的交流與合作。近年來，美國對中國實施的科技封鎖逐步從企業、產品延伸到人才領域。「川普政府時期啟動的人才遏制戰略，已成為美國圍堵中國科技發展的重要手段。拜登政府則在此基礎上，將範圍擴大至整個西方盟友體系」。

在國外宣布減少與中國的教育合作同時，中國也放慢引進合作辦學的腳步。中國教育部2024年更新的中外合作辦學名單中，僅批准6個新項目，與2023年的59項、2022年的66個項目相比，數量少了許多。

中國國際教育評估機構宜校的創始人肖經棟表示，「中斷和中國大學的合作關係，有悖於美國大學所強調的學術自由之精神」，公立大學因辦學經費需要依靠州政府提供，和美國私立大學相比會更「聽話」，因此更為重視美國政府的意見與指令。

肖經棟認為，這波國外大學退出合作項目的情形，是在川普即將接任總統的背景下發生的短期震盪，由於中外合作辦學項目依然受中國家庭歡迎，因此長期看來並不會出現骨牌效應。

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他也提到，與美國大學合作的難度加大，中國的大學在短期內應對措施是需要拓展與國外大學更多的合作。長期看來，需要提升中國大學自身的辦學水準。

目前這篇名為「中外合作辦學項目接連叫停」的報導因不明原因從官網、微信公眾號下架，然而在部分外部新聞網站仍可看到全文轉載。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140114