港府卡關簽證 台學者趕不及香港中文大學開課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）中研院學者黃克武擬赴香港中文大學開課，提出簽證申請被要求補件，導致趕不上開課。黃克武坦言，補件帶有「政治意味身分偵查」味道，港府對於台港學術交流的態度讓人失望。

中央研究院（中研院）近代史研究所特聘研究員黃克武獲邀前往香港中文大學歷史系開設「中國近代史專題：中國近代思想與人物」課程，他在去年12月中向香港特區政府提出簽證申請，被要求補件；評估審查時程不可測將影響課程，終止簽證申請。

黃克武15日對中央社表示，去年9月底至10月左右前往香港中文大學訪問，做了3場演講，也是在那時候獲邀前往為大學部開課，於是設計了一個課程，共計13堂次，主要是談中國近代思想與人物，從19世紀末談到20世紀中期。

黃克武在香港中文大學協助下，約於去年12月中向香港特區政府提出簽證申請，他過往多是持台胞證入境香港，由於這次授課需要在港待較長時間，按規定提出簽證申請，據了解一般作業天數約需要4週，他在今年1月10日接獲補件通知。

黃克武表示，香港特區政府要求提供多一點個人資料，包括個人履歷、學術背景、過往中國教書經驗、為什麼要赴香港中文大學教書、怎麼得知香港中文大學教書工作機會等，「我覺得他們是在做一個具有政治意味的身分偵查」。

黃克武提到，接獲通知後隨即與香港中文大學歷史系聯繫，系方評估拿到簽證恐有難度，加上彼時學校已經開課，恐對於教學進度有所影響，經與系方商量後，決定撤銷簽證申請，不過去教課了。

「香港特區政府似乎對我到中文大學去兼課這件事情存有疑慮」，黃克武猜測，或許香港特區政府不能理解為什麼一個台灣教授突然去香港教授中國近代史課程，也或許擔憂台灣對於中國近代史的觀點會不會帶來負面影響，「這是我的猜想，完全是我的猜想」。

黃克武提到，其所開設課程是非常學術性的課程，會談比較自由主義系統的歷史人物，例如康有為、梁啟超、胡適等人，也會談到港台新儒家，從台灣視角看待中國近代史，這確實不太符合中國規範的左派歷史觀。

對於未能順利前往香港中文大學開課，黃克武感到遺憾，他也坦言，「我以後大概不會去了」。

他說，這是一場學術交流、美事一樁，香港特區政府對於台港友善學術交流的做法讓人失望，「如果香港政府有疑慮的話，我想我將來大概不會去了，他們對於這樣的活動沒有支持與鼓勵，何必去惹人家不高興呢」。

透過 Google News 追蹤中央社

台灣香港協會理事長潘天蔚（筆名桑普）認為，在香港國安法、維護國家安全條例訂定後，中共在港全面實施統治權，警察或是國安機關等單位多以「寧可殺錯、不要放過」 的精神處理事情。

桑普強調，現在的香港沒有真正的學術自由、言論自由，建議非必要的話，避免前往中港澳交流。（編輯：周慧盈）1140115