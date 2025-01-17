陸放寬來台團隊遊 上海民眾：期待再遊台更盼自由行

（中央社記者邱國強北京17日電）中國大陸文旅部今早宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。有到過台灣旅遊的上海民眾表示，真希望再遊台灣，除了恢復團隊遊，最好也能恢復自由行；也有上海民眾表示，恢復旅遊是好事，但感覺障礙不會這麼快就消除。

中國大陸文旅部今早宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，並指目前相關各項工作正在積極籌備中。而國台辦則表示積極支持這一決策，並希望台灣方面儘早解除禁團令。

曾在2012、2015、2016年三度來台旅遊的上海女孩小容告訴中央社記者，她一直希望有機會再到台灣旅遊，理由是台灣同為華人社會，卻有著與中國大陸截然不同的人文和社會面貌。她表示，自己8年沒來台灣，但仍會懷念台灣的小吃及台灣人的溫文有禮，這段期間她雖然也曾去港澳，感覺和台灣截然不同，也沒有替代性。

從事藝文工作的小容表示，除了她自己，她的男友及不少朋友、客戶也都去過台灣，對台灣的印象都很好。但這幾年兩岸關係欠佳，加上疫情因素，一直都沒有機會再到台灣去。有些朋友由於擁有外國身分，近年來仍能再遊台灣，讓她及其他朋友都很羨慕。

小容說，她個人一向喜歡自由行，而台灣也比較適合自由行。她衷心期待陸方能夠進一步開放民眾赴台自由行，也希望台灣方面允許，「這樣我一定會再來」。

在上海外企任職的上海本地人蘇先生，2009年因出差首度來台。他說，此後便覺得台灣是不錯的出遊地點，因此曾分別自己來台及帶父母親來台旅遊，更曾參加馬拉松賽。他說，兩岸關係變化及疫情因素造成兩岸人員往來轉趨不便，讓他覺得很可惜。

蘇先生說，疫情過後，他看到中國大陸及台灣的兩岸事務主管機關「互相說來說去」，讓他看不出「誰有理沒理」。從這幾次經驗看，陸方今天宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊，不知道最後會不會又淪為兩岸的口水戰，感覺障礙不會那麼快就消除。

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他表示，真心希望兩岸當局能好好坐下來談，如果能開放陸客赴台自由行，他想到台灣騎自行車環島，也想參加台灣媽姐宮廟的遶境，為目前罹患重病的父親祈求健康。

蘇先生說，就他所知，一些沒去過台灣的上海年輕人，也期待能有機會到台灣看看，主要是透過境外網路平台上的影片，了解到兩岸之間的差異，且知道台灣並不像中國大陸一些愛國網紅負面宣傳得那麼糟糕。他認為，如果能開放赴台自由行，台灣旅遊將會更受中國大陸民眾歡迎。（編輯：謝怡璇）1140117