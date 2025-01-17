中國恢復福建上海來台旅遊 花東推深度遊程

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（中央社記者張祈台東縣17日電）中國大陸文化和旅遊部（文旅部）宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。台東縣長饒慶鈴今天表示，將推深度遊程，至少住2晚；花蓮縣長徐榛蔚說，歡迎感受大山大海的溫暖。

饒慶鈴指出，恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，是台東觀光發展再升級的重要契機，將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，讓遊客至少住2晚，感受台東自然、人文、美食及傳統多元之美。

饒慶鈴指出，旅遊絕對不能走回頭路，過去陸客團到台東往往走馬看花，錯失台東獨特風土人情，期待透過深度旅遊，帶動地方觀光產業的復甦與發展，也為兩岸旅遊關係的良性互動注入新的動能。

饒慶鈴表示，除了陸客，也積極吸引東南亞遊客，泰國、越南等包機陸續增班，會與中央部會、兩岸旅遊業者持續合作，優先落實旅遊品質與安全管理，打造完善的旅遊服務。

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徐榛蔚也透過臉書發文歡迎上海、福建恢復團客來台，為花蓮觀光產業注入新活力，感受大山大海壯麗與人文的溫暖，呼籲大陸委員會（陸委會）、交通部觀光署平等互惠，儘速啟動溝通平台。

徐榛蔚說，花蓮縣府團隊積極推動國際交流，讓花蓮柚重啟輸陸逾500公噸、香港花蓮定期航班，到承辦大型國際運動賽事等，吸引來自世界各地的旅客。（編輯：謝雅竹）1140117