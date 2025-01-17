加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
陸客來台
新聞專題
陸客來台2/55
首頁 / 地方

中國恢復福建上海來台旅遊 花東推深度遊程

2025/1/17 16:12（1/17 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國文化和旅遊部宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，台東縣長饒慶鈴17日對此表示，將推出深度遊程，引領遊客感受台東自然、人文、美食及傳統多元之美。圖為台東知名景點伯朗大道。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年1月17日
中國文化和旅遊部宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，台東縣長饒慶鈴17日對此表示，將推出深度遊程，引領遊客感受台東自然、人文、美食及傳統多元之美。圖為台東知名景點伯朗大道。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 114年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈台東縣17日電）中國大陸文化和旅遊部（文旅部）宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。台東縣長饒慶鈴今天表示，將推深度遊程，至少住2晚；花蓮縣長徐榛蔚說，歡迎感受大山大海的溫暖。

饒慶鈴指出，恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，是台東觀光發展再升級的重要契機，將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，讓遊客至少住2晚，感受台東自然、人文、美食及傳統多元之美。

饒慶鈴指出，旅遊絕對不能走回頭路，過去陸客團到台東往往走馬看花，錯失台東獨特風土人情，期待透過深度旅遊，帶動地方觀光產業的復甦與發展，也為兩岸旅遊關係的良性互動注入新的動能。

饒慶鈴表示，除了陸客，也積極吸引東南亞遊客，泰國、越南等包機陸續增班，會與中央部會、兩岸旅遊業者持續合作，優先落實旅遊品質與安全管理，打造完善的旅遊服務。

google news透過 Google News追蹤中央社

徐榛蔚也透過臉書發文歡迎上海、福建恢復團客來台，為花蓮觀光產業注入新活力，感受大山大海壯麗與人文的溫暖，呼籲大陸委員會（陸委會）、交通部觀光署平等互惠，儘速啟動溝通平台。

徐榛蔚說，花蓮縣府團隊積極推動國際交流，讓花蓮柚重啟輸陸逾500公噸、香港花蓮定期航班，到承辦大型國際運動賽事等，吸引來自世界各地的旅客。（編輯：謝雅竹）1140117

#上海
#中央部會
#台東縣
#徐榛蔚
#福建
#饒慶鈴
#花東
#花蓮縣
#陸客
#交通部觀光署
饒慶鈴
饒慶鈴會晤宋濤 陸委會重申未依規報備饒慶鈴會宋濤未報備 國台辦：出發點是辦實事
徐榛蔚
五月天花蓮將開唱 周邊交管縣府籲搭乘大眾運輸花蓮縣府致力傳承原民文化 壽豐部落聚會所動土
陸客來台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國恢復福建上海來台旅遊 陸委會：儘速循小兩會溝通
108
更多編輯台推薦新聞：