陸客來台團遊有名單？ 陸委會：只有聽過踩線團

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中國大陸國台辦昨天指稱，第一批陸客來台團體旅遊名單「擱在民進黨當局有關部門的案頭」；陸委會今天回應，未接獲相關申請案件，只聽過有旅遊業者發起來台觀光踩線團。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，從來沒有接獲陸客來台團體旅遊的正式申請，所以也沒有所謂的名單；目前僅知當初有旅遊業者發起踩線團構想，擬邀請對岸旅遊踩線團來台灣。旅遊踩線團是旅行社人員組成專業團體來台看景點，「這應該是專業交流，不叫做觀光團」。

梁文傑重申，中國大陸國台辦15日指稱有一個觀光團被台灣擋下來，這不是事實。

梁文傑強調，目前僅知當初有個要求循福建平潭航線來台灣的觀光踩線團規劃，不過從來沒有提出過申請，也沒有成行；倘若這個觀光踩線團真的成行，也只是一個專業交流團體，不是觀光團。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會，由發言人陳斌華主持。

陳斌華批評，台灣迄今未解除赴陸旅遊「禁團令」、赴陸旅遊警示維持「橙色」、不回應福建平潭-台灣包船申請要求，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。（編輯：楊昇儒）1140116