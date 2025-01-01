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金門小三通旅客人次增長 陳福海：爭取班次增加

2025/1/1 16:09（1/1 16:21 更新）
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金門縣觀光處1日表示，2024年金門小三通旅客逾130萬人次，較2023年增長。圖為2024年9月22日廈門首發團抵達金門水頭碼頭時，縣府安排舞獅表演迎賓。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月1日
金門縣觀光處1日表示，2024年金門小三通旅客逾130萬人次，較2023年增長。圖為2024年9月22日廈門首發團抵達金門水頭碼頭時，縣府安排舞獅表演迎賓。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月1日
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（中央社記者吳玟嶸金門1日電）2024年金門小三通旅客逾130萬人次，較2023年約72萬人次增長，金門縣長陳福海說，縣府持續向兩岸有關部門爭取更大幅度政策支持，也優化旅遊相關各項接待、安全與管理。

中國福建公安廳出入境管理局去年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請；金門縣觀光處今天透過新聞稿表示，2024年金門小三通入出境人次130萬2366人次，較2023年約72萬人次增長，而2024年陸籍（含港澳）旅客入出境約14萬826人次，占整體10.81%。

陳福海表示，觀光是金門經濟重要支柱，縣府除配合中央政策循序開放原則外，對外主動向兩岸有關部門爭取更大幅度政策支持及交通班次擴增，同時對內做好各項接待優化、安全與管理，盼使兩岸小三通更為暢通，再創金門觀光與經濟榮景。

觀光處長許績鑫說，自去年恢復陸客旅遊以來，團客占13%，自由行旅客占87%，如此旅客更能深入金門，讓各行各業雨露均霑；觀光處將持續提出具深度、特色、品質的創新遊程，讓到金門旅客都能體驗在地豐富文化底蘊與自然資源。

觀光處表示，2024年金門小三通本國籍旅客約114萬4224人次，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前2019年約119萬人次相比差距不大，而陸籍入出境旅客2024年是14萬826人次，2019年則有約80萬人次。

觀光處表示，金門縣府持續爭取相關政策開放及小三通航班持續擴增，無論是小三通航班增班、乘客身分資格放寬與申請程序簡化等，都可促進小三通人數持續增長。（編輯：李淑華）1140101

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