2025上半年 北京將舉辦全球首場人形機器人馬拉松

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）北京經濟技術開發區宣布，全球第1場「人形機器人馬拉松」將於今年上半年與2025北京亦莊半程馬拉松共同舉行，將邀請各國機器人企業、研究單位等各相關單位研製的人形機器人一同參賽。

北京經濟技術開發區18日在其官網公告上述消息，邀請參賽對象為全球機器人企業、科研院所、機器人俱樂部、大專院校等單位研製的人形機器人，2月底前報名。半程馬拉松里程為21.0975公里。

公告提到，這場人形機器人半程馬拉松賽限定，機器人需具備人形外觀和可實現雙足行走或奔跑等動作的機械結構，且不包括輪式結構，全尺寸組合身高在0.5公尺到2公尺間，髖關節到足底最大伸展距離不小於0.45公尺，可採取手動遙控（包含半自動）或完全自主方式控制，比賽過程中可更換電池。

這項公告指出，為激發參賽熱情，凡是全程跑完這場半馬比賽的人形機器人，主辦單位將根據綜合評分，評選出冠亞季軍及「完賽獎」。而參賽機器人在不更換電池的情況下，奔跑距離最長者可獲得「最佳耐力獎」。

同時，在設定的短、中、長三個測速區間中速度最快的參賽機器人，可分別獲得「最快速度獎」；而比賽期間獲得網友評選得票最高的機器人，則可獲得「最佳人氣獎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日前北京市「兩會」舉行期間，北京市政府發表的工作報告指出，今年北京市將舉辦世界人形機器人「一會一賽」。「一會」是指預定8月舉辦的「世界人形機器人運動會」，包括田徑、足球、應用場景、綜合技能等賽事；「一賽」即是這場人形機器人半程馬拉松賽。

位在北京市東南郊亦莊的北京經濟技術開發區，是北京市機器人產業集聚地，目前擁有機器人相關企業140餘家。（編輯：周慧盈）1140119