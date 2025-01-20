春節將至 陸委會提醒赴港澳多利用動態登錄系統

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（中央社記者吳柏緯台北20日電）寒假及農曆春節將至，陸委會今天提醒民眾留意前往或過境港澳的注意事項，並多利用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以強化人身安全保障。

陸委會今天發布新聞稿指出，近期傳出有民眾赴香港時，因攜帶防狼噴霧器觸法而影響既定行程。由於港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目的規範與台灣不同，提醒民眾行前務必確認禁止攜帶物品清單，避免觸法造成行程延誤。

陸委會指出，寒假及農曆春節即將來臨，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。

陸委會說，已於官網「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒民眾留意當地法規對人身安全及權益的可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄。

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如果在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處的24小時緊急聯絡電話或陸委會澳門辦事處的24小時緊急聯絡電話，以利政府即時提供必要的協助，以確保自身權益。

陸委會也提到，目前國際的非洲豬瘟疫情仍顯嚴峻，為維護台灣的農業生產安全，民眾切勿違規攜帶含肉類產品及動植物產品入境來台，也不可以快遞或郵包寄送等方式輸入，避免違反動植物檢疫相關規定而遭罰。（編輯：周慧盈）1140120