中國過年北水餃南年糕 台灣烏魚子上桌陸配覺新鮮

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國地方農曆過年各有習俗文化，北方家庭年夜飯必定準備水餃，南方家庭少不了年糕；陸籍配偶第一次在台灣家庭過春節，對於團圓飯備有烏魚子大感新鮮。

中國地方農曆過年各有習俗文化，特色也呈現在除夕年夜飯餐桌上。北方家庭年夜飯必定準備水餃，金元寶外型討喜氣、招財氣；南方家庭少不了年糕、魚，映襯「步步高陞」、「年年有餘（魚）」等吉祥寓意。

陸籍配偶王翎鳳來自海南島，在台居住15年，她對中央社表示，中國北方與南方差異大，過年時候從年夜飯準備到住家環境布置都有所不同，由於過去曾在北京求學，對於北方與南方在過年文化上的差異頗有感受。

王翎鳳提到，北方過年吃水餃，如果沒有水餃，不像在過年；南方不會準備水餃，一定有魚、有雞、有年糕、有糖貢，魚代表「年年有餘」，全雞意味「豐衣足食」、「圓圓滿滿」，年糕、糖貢是甜食，吃起來「甜甜蜜蜜」過好年。

「過年期間，北方、南方家裡布置也是不同的」，王翎鳳介紹，南方家庭用春聯布置家裡、迎接新年，有上聯、下聯、橫幅；北方家庭則是貼「窗花」，那是一種細緻的剪紙作品，呈現很細膩、很俐落、非常漂亮的形狀，被貼在窗上或牆上。

在台陸籍配偶王慶玲來自陝西西安北方家庭，她對中央社指出，北方一定要吃麵食類，準備菜、肉等菜餚外，過年期間一定要吃水餃，家人會在除夕年夜飯開飯前聚在一起包水餃，對於北方家庭來說，這是很重要的傳統。

她說，水餃飽滿的外型看似金元寶，被賦予「圓滿」、「招財」等意思，家裡還會自己做饅頭、花捲，看起來可愛、討喜；在小時候印象中，過年期間家裡也會準備肉凍等平常較不會吃到的涼菜，肉凍吃起來口感有點類似布丁。

來自上海的卓卓由於結婚來到台灣，她的老家在浙江湖州。卓卓對中央社笑稱，中國北方與南方過年習慣很不一樣，「不要說過年了，南方人與北方人結婚，光是家裡吃麵還是吃飯就可以吵到不行了」。

卓卓回憶小時候過年場景。她說，由於外公來自山東，家裡過年時候一定會準備麵食，例如水餃、煎餅、饅頭等，除夕中午家人聚在一起包餃子，「那個時候真的覺得很幸福， 那個餃子真的很好吃，比外面買來的好吃很多倍」。

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卓卓提到，年夜飯除了有魚、雞、海鮮等大菜外，年糕一定會有，湖州、寧波年糕尤其有名，將年糕切片後呈現橢圓形狀，可以做炒年糕，把年糕跟蔬菜、肉絲炒一起；還有一種作法是水煮年糕，將年糕與肉、青菜放一起成為年糕湯，有點類似鹹湯圓煮法。

談到在台灣過年的體驗，卓卓說，對於台灣家庭準備烏魚子感到很新鮮，對岸過年沒有這道菜餚，後來才知道很多台灣家庭會在除夕年夜飯端出烏魚子。第一年遇到烏魚子有些不習慣，結果「一試就愛上」，現在跟家人去採買年貨，也會掛念著「要買烏魚子」。（編輯：張淑伶）1140128