台港發紅包習慣大不同 移台港人少發紅包壓力減

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（中央社記者陳鎧妤台北28日電）農曆新年又是發紅包的日子，有移台港人說，台港發紅包的習慣不同，在港已婚人士一般會向未婚後輩、公司同仁及小孩等發紅包，但在台灣發紅包的對象少很多，現在收入不高，確實可以減少壓力。

兩年前移民台灣的港人謝小姐向中央社表示，她來台後才發現，原來在台灣，紅包主要是由子女給父母，作為感謝父母養育之恩，並習慣在年夜飯之後給父母；又或會發給自己及親友的小孩，年初一或初二便發完。

但在香港發紅包的對象就廣泛得多。粵語稱為「利是」的紅包，一般由已婚人士派發，發紅包時會說「利利是是」、「恭喜發財」等恭賀說話，對象包括未婚的後輩、公司同仁、自己及親友的小孩等。有些人會向保全及餐廳的服務員發紅包，不論他們是否已婚；有些長輩也會向已婚後輩發紅包。

謝小姐直言，「其實我喜歡發紅包，見到收的人開心，尤其是小朋友，自己都會開心。在香港收入高，有能力，施比受更有福；在台灣收入有限，生活開支大，所以少發紅包確實沒有這麼大壓力。」

她說，以前在香港會發幾十封至100封紅包不等，總計大約港幣5000元（約新台幣2萬元），關係比較密切的親人，每封紅包會有港幣100、200或500元，其他人就是港幣20元。在台灣發紅包的數目減至十幾封，大約新台幣3000元。

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另一名移台港人黃小姐表示，來台灣之後發紅包的數量少了，丈夫也不用在公司向同事發紅包，節省不少，也減少一些繁文縟節。不過，她遇到港人朋友，仍然會按香港的習慣發紅包。

黃小姐說，以前在香港有一些經濟狀況不好的朋友，會為農曆新年而煩惱，因為要發紅包及拜年，開支不少。他們也只好將發紅包的數目減到最低，如請公司同仁吃糖果代替發紅包。（編輯：張淑伶）1140128