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中國外交部：王毅將主持聯合國安理會

2025/2/10 16:55
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（中央社台北10日電）中國外交部今天宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12至17日訪問英國、愛爾蘭，並赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議。另外，王毅18日將赴紐約主持聯合國安理會、20至21日赴南非參加G20外長會議。

外界認為，王毅出席聯合國會議期間，有機會與先前遭中國制裁的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面。

中國外交部以層級較高的不具名發言人名義宣布，應英國外交大臣拉米（David Lammy）、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯（Simon Harris）、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）邀請，王毅將於12至17日訪問英國，並與英方舉行第10次中英戰略對話。

在訪問英國後，王毅將訪問愛爾蘭，再前往德國出席第61屆慕尼黑安全會議，並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題說明中方立場。

中國外交部發言人還宣布，中國作為聯合國安理會2月輪值主席國，將於18日舉辦以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為主題的安理會高級別會議，王毅將赴紐約主持安理會會議。

另外，應20國集團（G20）主席國南非外長拉莫拉（Ronald Lamola）邀請，王毅將於20至21日出席在南非約翰尼斯堡舉行的G20外長會議。

中國常駐聯合國代表傅聰日前指出，王毅將於18日主持安理會，屆時將是王毅與盧比歐會見的好時機。

盧比歐曾遭到北京制裁，外界關注他會以何種方式與北京接觸，傅聰的說法代表北京至少願意在國際場合與盧比歐會面。

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美國國務院並未立即回應盧比歐是否將出席安理會。外界認為，若王毅與盧比歐藉此機會見面，在一定程度上可為盧比歐遭中方制裁的問題解套。

另外，盧比歐日前指控南非政府推動「反美」議程，宣布不出席南非G20外長會議。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140210

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