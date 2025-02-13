「哪吒2」票房破人民幣百億 分析指低線城市更捧場

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（中央社記者張淑伶上海13日電）中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」在上映16天後，今天總票房破人民幣100億元（約新台幣450億元），總觀影人次突破2億，創下中國電影的票房新紀錄，相關現象也引發討論。

綜合陸媒報導，據貓眼專業版及燈塔專業版數據，「哪吒之魔童鬧海」總票房破100億（含預售及海外票房），位居全球影史票房榜第17位。

澎湃新聞報導，「哪吒2」的成功除了給中國動畫人提高士氣，成都電影集團副總經理柏翮也說，「『哪吒2』徹底粉碎了短視頻和視頻網站會取代影院的謠言，只要有優秀的作品，人們還是會進入影院」。

作為春節檔電影，「哪吒2」創下的高票房也引發不同討論。有些人表示特效精彩、影院裡有許多親子觀眾，但也有人認為，不管票房多高都沒有太大意義，「只說明市場和供給側的結構性疲弱，以及因此帶來的消費畸形」。

春節期間，脈策科技首席經濟學家陳沁透過微信公眾號「城市數據團」發文，想探討「哪些城市更愛看『哪吒2』？」並以2017年1月1日到2025年2月5日每一天、每個電影院、每部電影的人次、票房數據來分析。

藉由觀察每一個城市裡每一部電影的票房或人次排序，他發現截至今年2月5日，「哪吒2」在上海的票房排名為11名，人次為22名；在北京的排名也類似。但是在河南駐馬店，「哪吒2」早已成為當地的票房和觀影人次雙冠軍，遠遠超過第2名的「滿江紅」與「你好，李煥英」。

他指出，在上海、北京排名前3的「復仇者聯盟4：終局之戰」，在駐馬店僅排名28位。在大部分三線和更不發達的城市，都出現了和駐馬店類似的現象。

透過計算出每一個城市對於某一部電影的「偏愛程度」，他發現城市展現的差異性非常大。在非賀歲片春節檔的電影中，上海的偏愛前5名全部是進口電影，北京的偏愛前5名有3部進口電影，而駐馬店的偏愛前5名，全部是國產電影。

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他還使用2020年人口普查中各城市的人均教育年限和城市化率來綜合分析，指出城市化率越高、平均受教育年限越高的城市，對「哪吒2」的偏愛程度相對更低一些。

文章指出，一部電影在中國低線城市有著比一線城市更高的排片/上座率，那麼這部電影將更有可能獲得高票房。而在春節檔電影中，這樣的效果比平時更強。（編輯：廖文綺）1140213