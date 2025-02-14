陸委會諮委：中國大陸經濟未來10年恐持續走緩

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（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會諮詢委員表示，受制於外部壓力，中國大陸經濟發展模式被迫往內需消費驅動轉型，去年下半年振興經濟措施成效有限，經濟成長動能減弱，未來10年恐保持走緩態勢。

大陸委員會（陸委會）14日釋出第65次陸委會諮詢委員會議重點摘要，會議主題為「2025年中國大陸經濟情勢展望及對台經貿戰略之觀察」，該場會議於日前召開，

有學者於會議上表示，中國大陸面臨內部消費降級、房地產市場低迷與地方政府債務攀高等問題；外部則有美國的貿易與科技管制政策，壓縮中國大陸未來出口動能，迫使經濟發展模式往內需消費驅動轉型。

學者提到，中國大陸官方在去年下半年實施系列擴大內需等振興經濟政策成效有限；中國大陸經濟成長動能明顯減弱，未來10年經濟成長恐延續走緩態勢，國際機構預測經濟成長率將降至4%以下。

部分諮詢委員提到，中國大陸消費在國內生產毛額（GDP）占比約4成，低於國際水準，加上近年房地產空屋、爛尾樓等問題，相關產業投資動能持續下跌，融資需求下降，反映整體經濟活動疲弱。

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諮詢委員表示，中國大陸股市及房價下跌等情形導致負財富效果，使民眾消費信心疲弱；儘管官方推動「以舊換新」等促消費措施，民眾消費意願依舊低迷，通貨緊縮壓力持續。

部分諮詢委員指出，中國大陸青年失業率高，出現高學歷、低就業等社會現象，網路及科技行業監管加重，削弱吸納年輕勞動力的能力，青年婚育意願低落加劇少子化情況，可預見中國大陸勞動人口減少，人口紅利也將持續消退。（編輯：楊昇儒）1140214