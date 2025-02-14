陸委會諮委：陸消費疲弱 內需導向台商儘早因應

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（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會諮詢委員表示，中國大陸消費表現持續疲弱，民眾對於經濟前景悲觀看待，不利於內需表現，建議內需市場經營導向台商關注潛在風險，儘早採取因應措施。

大陸委員會（陸委會）14日釋出第65次陸委會諮詢委員會議重點摘要，會議主題為「2025年中國大陸經濟情勢展望及對台經貿戰略之觀察」，該場會議於日前召開。

部分委員表示，台灣對中國大陸投資及出口依賴度逐年減少；對美國、歐洲及新興市場投資及出口增加，台商應持續國際化布局，降低仰賴單一市場風險，積極促進產業高值化、差異化，促進貿易結構多元化。

委員提到，中國大陸民眾對於未來經濟前景悲觀看待，消費持續保守，不利於內需市場表現，以中國大陸內需市場經營為導向的台商必須關注投資經營潛在風險，儘早有所因應。

部分委員分析，中國大陸存在產能過剩問題。2024年中國大陸工業產能利用率降為76.2%，企業面臨虧損、庫存堆積困境，金屬礦物、石化、電子設備等製成品存貨率提升，低價產品湧入國際市場。

委員提醒，必須留意中國大陸產能過剩對於台灣LED、石化、太陽能、印刷電路板、記憶體、成熟製程晶片等領域的可能衝擊。中國大陸重視生產，關注地方政府在生產面的施政績效評核，這是導致地方產能過剩與基礎建設投資過度的原因。

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部分委員指出，中國大陸為了因應美國川普（Donald Trump）政府對中國提高關稅的衝擊，可能藉由人民幣兌美元貶值以緩衝出口壓力；若控制不當，將存在資本外流風險，有鑑於人民幣與新台幣的高度相關性，新台幣將承受貶值壓力。

委員提到，中國大陸今年提出「十五五規劃」，做為2026至2030年經濟社會發展方針，推估可能將提出對於美國關稅及科技圍堵的應對策略，後續值得持續關注相關發展。（編輯：廖文綺）1140214