美俄會談俄烏戰爭 北京：支持一切和平努力

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（中央社台北19日電）美俄官員在沙烏地阿拉伯談論俄烏停戰。中國外交部長王毅在紐約主持聯合國安理會的談話提到，近期尋求對話談判的趨勢在上升，中方支持一切有利於和平的努力，會繼續為止戰匯聚共識，為和平鋪路架橋。

中國是本月聯合國安理會的輪值主席國，會議由中共中央政治局委員、中國外交部長王毅主持。王毅在聯合國安理會的「踐行多邊主義、改革完善全球治理」高級別會議上發表談話，並做上述表示。

根據中國外交部網站與官媒新華社報導，王毅在會上提到烏俄戰爭與中東局勢。

王毅表示，「烏克蘭危機」延宕升級即將超過3年。近期，尋求對話談判的趨勢在上升。中國從危機發生後就倡導政治解決，堅持勸和促談。中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以中國國家主席習近平提出的「四個應該」為遵循，會同各國、尤其是全球南方國家，發出更多「客觀、公正、理性」的聲音，為止戰匯聚共識，為和平鋪路架橋。

王毅表示，中東局勢依然脆弱緊張。加薩和約旦河西岸都是巴勒斯坦人民的家園，不是政治交易的籌碼。「巴人治巴」是加薩戰後治理必須遵循的重要原則。要堅持「兩國方案」，推動巴勒斯坦問題得到全面公正持久解決，實現中東地區長治久安。

王毅又在這場談話中指出，要尊重各國人民自主選擇的發展道路，堅持不干涉內政原則，不把自身的意志強加於人。要秉持共商共建共享原則，以協作取代對抗，以共贏防止多輸，以「大團結」破擊「小圈子」，不能坐視多邊機構因會員國無法合作而失能失效。

王毅聲稱，「中國堅持走和平發展道路，堅持以和平手段解決爭端分歧，堅持為推動熱點問題解決發揮建設性作用」。

在會後的媒體問答環節上，被問及中方對加薩問題第二階段談判推遲的看法，王毅表示，雖然當前各方關注「烏克蘭問題」，但這個世界上不只有烏克蘭問題，還有像包括加薩衝突在內的諸多熱點，同樣需要國際社會予以重視，不應該被邊緣化。

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他強調，中方要在這座聯合國大廈裡，呼籲各方加快推進「兩國方案」，支持建立以1967年邊界為基礎的、獨立的巴勒斯坦國。巴勒斯坦各派要真正落實「北京宣言」，實現團結自強；中東各方要跨越分歧，支持巴方建國；聯合國要採取行動，接納巴勒斯坦成為正式的會員國。

他說，加薩是巴勒斯坦人民的家園，是巴勒斯坦領土的一部分，不應成為國際政治的犧牲品。當事方應持續落實停火協議，並以建設性態度推進後續談判。加薩的戰後治理應當堅持「巴人治巴」原則，與兩國方案相互銜接，最終實現以巴和平共存、中東長治久安。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140219