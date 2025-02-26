人工智慧浪潮 深圳兩會出現AI同步口譯

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（中央社台北26日電）人工智慧（AI）浪潮來襲，中國深圳地方兩會期間，當地政府安排設置AI同步口譯，為外國人員提供翻譯服務。

據中國媒體證券時報網、港媒星島日報等報導，深圳七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕式25日舉行。會上有不少外國領事官員受邀參加，他們在現場佩戴耳機旁聽。

然而，現場沒有同步口譯員，只有領事官員座位前的4個螢幕，將會議內容同步轉化為英文即時顯示。這是AI同步口譯首次應用在深圳兩會。

該AI大模型由深圳科企「來畫科技」研發，名為InnAIO AI翻譯大模型。據悉，該翻譯軟體的政策術語翻譯準確率高達98.6%，反應時間快達0.5秒。

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來畫科技創始人兼董事長魏博觀察使用狀況。他說，當時有一名外國人本來戴著耳機，但看到AI同步口譯的螢幕後，便把耳機給放下，對著螢幕記筆記」。他認為，「這說明AI同聲傳譯的準確率很高」。

除了AI同步口譯外，深圳這次的地方兩會還出現「機器人記者」。機器人名為「夸父」，深圳衛視還推出「夸父逐會」專題，報導兩會訊息和觀察。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140226