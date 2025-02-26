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中國湖北「小狗山」爆紅 吸引遊客打卡

2025/2/26 15:50
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（中央社台北26日電）中國湖北省宜昌市的一座「小狗山」近日在社群媒體上爆紅，原因是這座位在長江邊的小山，遠看宛如一隻趴在地上的小狗，上面覆蓋的植被與洞穴則像是鼻子與眼睛，增添小狗神韻，吸引遊客前往拍照打卡。

綜合中國媒體報導，「小狗山」是由一位遊客郭先生在今年春節期間意外發現。當時他在前往健行的路上，看到長江兩岸的風景很美，於是停車拍攝，「當時沒有注意到小狗山，回家整理照片時才發現，這個角度的山特別像一隻小狗趴著的腦袋」。

郭先生說，白色的警示牌猶如小狗的牙齒，小狗的動作好像在江邊喝水，也好像在默默守護這片長江，感覺特別可愛，特別神奇。也沒想到自己的發現與照片會在網路上爆紅，同時也讓「狗狗山」變成熱門打卡景點。

郭先生並提供拍攝地點，位在湖北省宜昌市秭歸縣的九畹溪大橋附近。

截至今天，「小狗山」的照片中國社群媒體小紅書上獲得12萬個讚。有網友在留言處貼上自家狗狗的側臉照片作對比，說「真的跟小狗一模一樣！」，小紅書上也有網友曬出到小狗山打卡的照片。

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封面新聞報導引述中國自然資源部首席科學傳播專家、地質旅遊專家李忠東指出，從照片上來看，郭先生所拍攝到的「小狗山」是一種象形山石。結合發現地點秭歸縣，這裡可能是由岩溶作用形成的喀斯特地貌。

李忠東說，「小狗眼睛、眉心、嘴角部分像是溶洞出口，小狗額頭與鼻子之間白色部分可能是一處塌陷形成的斷崖，耳朵的部分主要就是植被覆蓋造成的視覺效果」。他介紹，象形山石是大自然十分常見的景觀，例如為人熟知的桂林的象鼻山，也是典型的喀斯特地貌。（編輯：廖文綺/邱國強）1140226

#中國自然資源部
#湖北省
#長江
#小紅書
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