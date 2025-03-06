軍工背景許達哲、羅琦不在人大主席團名單 惹關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）中國第14屆全國人民代表大會第三次會議主席團名單近日公布，據報導，兩名軍工系統出身的人大常委不在名單中，惹人關注；他們是前湖南省委書記許達哲、中核集團總工程師羅琦。

星島日報今天在報導中表示，許達哲和羅琦都是去年人大主席團成員，兩人也沒有出席昨天的人大會議開幕式。

報導指出，人大主席團成員主要由人大常委、國家領導人、地方大員組成，這次人大主席團共176人，去年則有181人。

據報導，今年減少的主席團成員中，有王蒙徽（前湖北書記）、許達哲、李鉞鋒（前台盟中央常務副主席，已落馬）、束為（轉任中國科協黨組副書記，已辭人大常委）、苗華（中央軍委委員、政治工作部主任，停職檢查）、易煉紅（前浙江書記）、羅琦、蔣超良（人大常委，接受審查）、韓俊（由安徽書記轉任農業農村部部長）、景俊海（前吉林書記）、樓陽生（前河南書記）。

新增6人是：王忠林（新任湖北書記）、王浩（新任浙江書記）、嚴金海（西藏人大主任）、李邑飛（新任寧夏書記）、吳曉軍（新任青海書記）、黃強（新任吉林書記）。

報導表示，過去一年有大批軍工系統高層落馬或「失聯」，中核集團董事長余劍鋒也「神隱」多月；許達哲、羅琦均為現任人大常委，沒有擔任主席團成員，惹人注目。

透過 Google News 追蹤中央社

據介紹，56歲的羅琦，四川人，中國核動力專家，中國工程院院士，曾任中國核動力研究設計院副院長、中國原子能科學研究院黨委書記，現任中核集團總工程師，曾獲國家科技進步一等獎。

68歲的許達哲出身航天系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長，工業和信息化部副部長兼國家國防科技工業局局長，2016年空降湖南擔任省長、省委書記。（編輯：朱建陵）1140306