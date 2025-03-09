花蓮民眾赴港被捕 縣府：保護當事人陸委會要求保密

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮陳姓農場業者2月18日與縣府赴香港參加旅展，入境時被拘捕引發關注，陸委會指協處過程中並未要求花蓮縣府保密；花蓮縣府觀光處表示，為保護當事人，陸委會要求保密。

台灣陳姓民眾在香港被捕後，國民黨團總召傅崐萁日前表示，事發後花蓮縣府請陸委會援救這名民眾，陸委會當時表示要保密，結果外交部長林佳龍「不思解救還外洩個資」。

陸委會表示，對於台灣民眾急難救助協處，並不會對外公開，由於本案經由媒體報導披露，已引發外界高度關注，因此政府有責任對外說明，「陸委會在協處過程中，並未要求花蓮縣政府保密」。

對此，同行前往香港參加旅展的縣府觀光處企劃科長黃繻寬今天接受中央社記者電訪表示，因陳姓民眾涉入司法案件，相關細節大家都不清楚，陸委會香港辦事處人員告知，為保護當事人，要求對此事保密。

黃繻寬說，第一時間就積極聯繫，確認當事人人身安全，也與陸委會取得聯繫，因為陸委會要求保密，先前才沒有向外說明，家屬也一再表示希望低調不要曝光，想不到名字都被公開了；原本是個人涉案，不希望演變成政治事件。

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花蓮縣長徐榛蔚目前率團赴日本參訪，她於6日縣府公開活動中回應表示，陳女士入境香港時被扣留，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員等協助了解到底是什麼原因，使得陳女士被留置香港海關。

徐榛蔚說，過程中陸委會人員也都有陪伴，後來輾轉得知是陳女士先前洗錢案件，因還在偵訊，大家都在外面等待，一直留心陳女士狀況，也向港方強烈要求，雖然陳女士因案被扣押，但也有人權、有發聲權利，後續也協助在香港找律師，提供陳女士法律方面協助；原本也要找保人，但當地沒有任何人認識陳女士，只能被留置。（編輯：陳仁華）1140309