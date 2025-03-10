中國伊斯蘭教協會去阿拉伯化 更換會徽

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（中央社記者張謙香港10日電）據指出，中國全國人大和政協「兩會」開會期間，中國伊斯蘭教協會更換了微信公眾號會徽，這種去阿拉伯化的做法與北京大力推進宗教中國化有關。

星島日報今天刊文稱，中國伊協原有會徽為綠色，阿拉伯色彩濃厚，並附有英文名稱，新會徽改為藍色，更加簡化，沒有英文名稱，宗教色彩淡化，同時體現中國國家主體性。

文章說，北京大力推進宗教中國化，當中伊斯蘭教中國化是重中之重；中國伊斯蘭教教徒約兩千多萬，主要聚居區在新疆、寧夏、甘肅、青海和雲南。

文章表示，中國官方近年主要整治一些領域「清真」概念泛化，以及清真寺的建築風格「去阿拉伯化」，要求宗教建築體現中國特色、中國風格。

此外，古蘭經是伊斯蘭教的根源性經典，重新譯注也是伊斯蘭教中國化的重要舉措。

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據指出，經過4年多的「努力」，中國古蘭經節選簡注（中文版）去年9月正式發行，並於同年10月召開出版座談會，中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長陳瑞峰出席。

據分析，北京推動伊斯蘭教中國化的目的是要引領中國伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾「堅守正信、堅持正行，遠離偏激、抵制極端」。（編輯：周慧盈）1140310