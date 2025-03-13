海巡再驅離4艘中國海警船 金門海域已被侵擾61次

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（中央社記者吳玟嶸金門縣13日電）海巡署金馬澎分署表示，繼昨天中國科研船遭海巡驅離後，今天下午又有4艘中國海警船侵擾金門海域；海巡表示，經統計從去年2月至今中國海警已襲擾金門水域達61次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，繼昨天中國科研船「延平二號」進入金門水域遭巡防艇驅離後，海巡署金馬澎分署第12巡防區在今天下午2時許偵獲數艘中國海警船，立即調動巡防艇能量，前推至限制水域線上部署對應。

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下午2時50分，中國海警「14515」、「14608」、「14603」及「14604」等4艘船，同時自金門外海航近金門南方海域，並自金門料羅及翟山西南面2處同時航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇，立即快速近迫對應併航監控，同時透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署表示，中國運用灰色地帶侵擾行動不斷，持續以多種非法手段不停侵犯金門水域，經統計中國海警從去年2月迄今已襲擾金門水域達61次，海巡持續秉持堅定立場，正面應對中國灰色地帶侵擾與威脅，捍衛國家主權，安定民心士氣。（編輯：謝雅竹）1140313