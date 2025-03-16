香港長和賣巴拿馬港口 分析：中國沒合法權利阻止

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（中央社台北16日電）中共中央港澳辦（中國國務院港澳辦）官網近日2度轉載香港大公報文章，批評長和出售巴拿馬運河等港口。分析認為，沒有直接證據顯示中國可以合法阻止長和向美國貝萊德為首的財團出售港口。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要拿回巴拿馬運河，香港富豪李嘉誠旗下的長江和記集團實業4日突然公布，與貝萊德為首的財團達成原則性協定，出售和記港口集團80%的資產，包括於23個國家43個港口等，其中包括巴拿馬運河兩端的港口。

消息一出震驚市場，直至13日中國官方才首次就此宗交易發聲。港澳辦13日首次轉載大公報的評論文章，批評長和出售相關港口是「漠視國家利益」。15日港澳辦再轉載大公報批評長和的文章。

彭博（Bloomberg）14日報導，這筆交易只涉及長和的海外資產，不太可能需要北京同意；但中國官方表達的不滿，突顯了企業如何在美中競爭之間尋找平衡。

Quiddity Advisors分析師布蘭納海塞特（David Blennerhassett）表示，沒有直接證據顯示中國可以合法阻止長和向貝萊德出售港口，長和及貝萊德都會預料到這種民族主義的強烈反彈。

布蘭納海塞特表示，這是一項龐大而複雜的交易，可能需要較長時間才能完成。

報導表示，中國是否會對長和採取進一步行動，將是考驗北京願意在多大程度上懲罰陷入美中日益緊張關係的企業。中國商務部日前約談沃爾瑪（Walmart），因有報導指沃爾瑪要求中國供應商降價，承擔美國加徵關稅的成本。

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所羅門集團投資及ESG亞太區總監黃耀宗（Andy Wong）表示，長和要麼完全放棄這筆交易，要麼推進交易快些完成，以避免政治不確定性，但這可能會影響交易價格。

牛尾海投資管理公司（Port Shelter Investment）執行長哈里斯（Richard Harris）表示，雖然擔憂情緒依然存在，中國對長和出售港口的嚴厲反應可能就是這種程度，因為長和沒有出售香港和中國大陸的港口，維護了國家安全。目前中國的反應更像是政治言論，而不是指示或要求。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140316